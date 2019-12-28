Что принес 2019 год Анкаре и Баку

В ближайшее время Анкара и Баку подпишут соглашение стран о предоставлении друг другу торговых преференций. Как заявила в ходе визита в Баку министр торговли Турции Рухсар Пекджан, преференциальное торговое соглашение будет подписано на заседании Совета стратегического сотрудничества в присутствии президентов двух стран, сообщает "Сабах" в статье Ankara, Baku to sign preferential trade agreement soon.

На встрече с министром экономики Азербайджана Михаилом Джаббаровым Рухсар Пекджан сообщила, что Турция заинтересована в росте товарооборота с Азербайджаном, отметив, что расширению торговых связей послужит начало деятельности торгового советника Турции в Нахчыванской автономной республике. С участием Джаббарова и Пекджан в Баку также прошла деловая встреча Азербайджан-Турция, организованная Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане при поддержке министерства экономики. На нее собрались предприниматели, работающие в промышленной, сельскохозяйственной, транспортной, строительной, торговой, туристической и других сферах. На встрече также присутствовал председатель Совета по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK) Наиль Олпак, который заявил, что как представитель делового мира осознает свою обязанность увеличивать объемы торговли. Олпак отметил, что в сельскохозяйственном, оборонном и фармацевтическом секторах имеются серьезные возможности и поставлены важные цели в процессе приватизации в Азербайджане, подчеркнув, что участие турецких бизнесменов также важно.

Недавно на заседании Совместной экономической комиссии был разработан совместный план действий из 147 пунктов. "Мы вместе с господином Джаббаровым будем постоянно контролировать выполнение задач, поставленных в этих 147 пунктах. На нашей анкаринской встрече с председателем Таможенного комитета Азербайджана мы подписали меморандум о взаимопонимании по упрощенному таможенному коридору", - заявила турецкий министр. "При поддержке Азербайджана, Грузии и Турции мы проведем совместный бизнес-форум и, подписав совместный меморандум о взаимопонимании по упрощенному таможенному коридору, предпримем совместные шаги по упрощению торговли и таможенно-пропускных процедур между нашими странами. Кроме того, при поддержке наших президентов в ближайшем будущем мы подпишем соглашение по льготной торговле", - сказала Пекджан. Речь идет о том, чтобы расширить соглашение из 15 пунктов, включив в него свободные торговые соглашения, услуги и инвестиции нового поколения.

В феврале в Турции планируется провести презентацию об инвестиционном климате Азербайджана. ”Экономика Азербайджана открыта для турецкой экономики и инвестиций. Мы углубляем экономические реформы. Мы готовы помогать турецким бизнесменам”, - заявил Михаил Джаббаров.

Турецкого министра также принял президент Азербайджана Ильхам Алиев, который выразил мнение, что уходящий год был успешным для азербайджано-турецких связей: "Многочисленные встречи, в том числе на уровне министров, встречи на международных мероприятиях еще больше усилили наше единство. В этом году в Баку прошел саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который еще раз подтвердил их солидарность. Турецко-азербайджанские отношения имеют особое значение и сегодня находятся на самом пике. Нет такой сферы, где бы мы успешно не сотрудничали… В этом году мы совместно отмечали очень важные события. Одним из них является проект по доведению TANAP до европейской границы. В прошлом году TANAP вышел на турецкий рынок, а в конце ноября этого года он был дотянут к европейской границе. Уверен, что в следующем году Южный газовый коридор будет полностью введен в эксплуатацию".

По данным Ильхама Алиева, Азербайджан инвестировал в Турцию более 17 миллиардов долларов, а Турция в Азербайджан - свыше 12 миллиардов долларов. "У SOCAR есть новые планы, новые инвестиционные проекты. По мере их реализации, объем наших инвестиций в Турцию достигнет 20 миллиардов долларов… В Азербайджане функционируют сотни турецких компаний. Они участвуют в очень важных для нас проектах - особенно технологически емких, строительных и промышленных проектах. В строительстве, дизайне и архитектуре многих современных зданий в Баку заметны следы турецких компаний. В проектах, реализуемых здесь иностранными компаниями по государственной линии, преобладают турецкие компании. После подписания уже готового преференциального торгового соглашения товарооборот еще больше увеличится".

Пекджан заявила, что государства будут совместно работать над либерализацией перевозок и более эффективным использованием линии Баку – Тбилиси - Карс (БТК). Связывающий Турцию, Азербайджан и Грузию, 826-километровый железнодорожный проект БТК начал свою работу в октябре 2017 года. SOCAR инвестировал в такие турецкие проекты как Petkim, ведущий турецкий производитель нефтехимической продукции; НПЗ STAR, который начал свою деятельность в 2018 году; проект Трансанатолийского газопровода (TANAP), который будет транспортировать каспийский газ через Турцию и далее в Европу; и Petlim, крупнейший контейнерный порт и газораспределительный узел на побережье Эгейского моря в Турции. Кроме того, SOCAR планирует в партнерстве с BP профинансировать нефтехимический комплекс в Измире стоимостью в $1,8 млрд.