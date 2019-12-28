В Крыму осудили полет американского БПЛА у границ полуострова

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал наглостью полеты американского беспилотника у российских границ.

"Подобные полеты – это наглость, которая в очередной раз показывает всему миру двуличность и лицемерие внешней политики США", - отметил он.

Он также добавил, что Вашингтону следует больше заниматься своими внутренними проблемами и вопросами, а не выискивать информацию у границ Крыма.

По словам Чегринца, США следует не проводит разведку у границ полуострова, а направит в Крым официальную делегацию, согласовав ее визит по линии МИД России, передает РИА Новости.

Ранее мониторинговый ресурс PlaneRadar сообщал, что американский стратегический беспилотник провел разведку у границ полуострова.