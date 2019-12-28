Трое детей и взрослый отравились угарным газом в Армении

Семья из четырех человек отравилась угарным газом в Масисе (Араратская область). Сообщение о ЧП распространила пресс-служба полиции Армении.

Накануне в 19:30 (18:30 мск) из больницы правоохранители получили сигнал о том, что к ним доставлены четыре человека, им поставлен диагноз "отравление угарным газом".

Уточняется, что трое пострадавших - несовершеннолетние, пишет Sputnik Армения.

Полицейские выяснили, что семья в тот же день примерно в 19:00 отравилась в результате утечки газа из печи, действовавшей в квартире.