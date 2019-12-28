Декабрь-2019 в Москве установил исторический рекорд

Декабрь уходящего года пока является наиболее теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, нынешний декабрь, по предварительным оценкам, побил рекорд 2006 года: средняя температура в уходящем месяце составила плюс 1,3 градуса, 13 лет назад - плюс 1,2 градуса.

"Пока это предварительные данные, ждем конца декабря", - цитирует синоптика РИА Новости.