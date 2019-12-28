Лайнер "Уральских авиалиний" возвращается в Екатеринбург из-за неисправности

Самолет "Уральских авиалиний" А-320, направлявшийся из Екатеринбурга в Симферополь, возвращается в аэропорт вылета "Кольцово". Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

В данный момент воздушное судно кружит над воздушной гаванью, что выработать топливо. В пресс-службе уточнили, что лайнер находится в небе около двух часов, на его борту находятся 149 человек.

"Решение о моменте посадки принимает командир. Когда он выработает топливо, он сядет - как только будет возможность безопасной посадки", - цитирует представительницу перевозчика РИА Новости.

Экипаж принял решение о возвращении в Екатеринбург после срабатывания датчика неисправности одной из систем.

По данным онлайн-табло "Кольцово", рейс U6-2931 ожидается в 17.30 (15.30 мск).