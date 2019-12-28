Курская художница подарила Нурмагомедову космическую картину

Художница из Курска Наталья Делова подарила картину чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову, чтобы поблагодарить бойца за победу в бою с Дастином Порье.

Наталья Делова создает "космические картины". Нурмагомедову она отправила картину с говорящим названием "Андромеда для победителя", передает 46 ТВ.

В Министерстве по физической культуре и спорту Дагестана подтвердили получение семьей чемпиона картины от курянки.

Замминистра по физической культуре и спорту Зейнал Салаутдинов подчеркнул, что "работа очень понравилась", она находится в музее спортивной славы республики.