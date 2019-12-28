Путин отказался от красно-белого пояса по дзюдо

Президент России Владимир Путин в 2000 году отказался от красно-белого пояса по дзюдо, об этом рассказал глава НОК Японии, глава Федерации дзюдо Японии Ясухиро Ямасита.

По его словам, в рамках первого визита в Японию в качестве президента приехал в Кодокан (Международный центр дзюдо) и провел демонстрацию - "очень технично, на высоком уровне". Директор Кодокана захотел дать российскому президенту шестой дан, то есть красно-белый пояс, однако Путин отказался, что немного разочаровало присутствующих.

"Я - дзюдоист. Я прекрасно понимаю всю тяжесть этого дана и этого пояса. К сожалению, я пока не достиг того уровня, когда можно носить это пояс. Вот вернусь домой, буду больше тренироваться и тогда стану соответствовать этому поясу", - цитирует ответ, данный президентом РФ, РИА Новости.

По словам Ямасита, Путин добавил, что, как и любой дзюдоист, чувствует себя в Кодокане как дома. "Я тогда подумал, что лидера видно сразу - он может одним словом проникнуть в сердце", - добавил глава Федерации дзюдо Японии.