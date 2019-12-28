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Папа Римский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Алматы

Папа Римский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Алматы

Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи с крушением самолета Bek Air под Алматы. Текст телеграммы, поступившей из Ватикана, опубликован на сайте президента Казахстана.

В ней отмечается, что папа молится прежде всего о вечном покое для жертв погибших и о выздоровлении раненых.

"Его святейшество просит всемогущего Бога о даровании сил и мира для всех, особенно для тех, кто участвует в спасательных и восстановительных работах", - сказано в послании.

Напомним, в крушении самолета накануне утром погибли 12 человек, несколько десятков пострадали.

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Вестник Кавказа

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