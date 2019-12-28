Папа Римский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Алматы
Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи с крушением самолета Bek Air под Алматы. Текст телеграммы, поступившей из Ватикана, опубликован на сайте президента Казахстана.
В ней отмечается, что папа молится прежде всего о вечном покое для жертв погибших и о выздоровлении раненых.
"Его святейшество просит всемогущего Бога о даровании сил и мира для всех, особенно для тех, кто участвует в спасательных и восстановительных работах", - сказано в послании.
Напомним, в крушении самолета накануне утром погибли 12 человек, несколько десятков пострадали.
Вестник Кавказа
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