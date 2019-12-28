МИ-6 упустила секретные документы из собственной штаб-квартиры в Лондоне

Секретная разведывательная служба Великобритании (МИ-6) лишилась ряда секретных документов, пропавших из ее штаб-квартиры. ЧП случилось около двух недель назад, о нем пишет The Sun.

Из защищенного секретного кабинета, доступ к которому имел только узкий круг людей, пропали более 100 бумаг с планировками зданиями и сведениями о мерах безопасности.

После обнаружения пропажи в штаб-квартире MИ-6 была объявлена тревога, здание оцепили.

Инцидент случилось в процессе реконструкции, которую проводила компания Balfour Beatty. Контракт с ней расторгнут.

Через некоторое время многие пропавшие бумаги нашлись в самом здании, но некоторые исчезли бесследно.