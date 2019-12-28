Отец с двухлетним сыном погибли в автокатастрофе в Ингушетии

Отец и сын погибли в ДТП в Ингушетии, мать с еще двумя детьми ранены. Сообщение об аварии распространило ГУ МВД по республике.

Накануне в 23.10 мск, на 568-м километре федеральной автодороги "Кавказ", не доезжая до т. н. Экажевского круга, 33-летний житель Карабулака на "ВАЗ-2112" выехал на "встречку" и совершил лобовое столкновение с Hyundai Solaris, за рулем которого был 35-летний житель селения Троицкое.

В результате водитель "Жигулей" и его двухлетний ребенок скончались на месте.

"Двадцатипятилетняя супруга погибшего и двое малолетних детей госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести. Водитель иномарки также доставлен в больницу", - уточнили в МВД.

Идет расследование, выясняются все обстоятельства трагедии.