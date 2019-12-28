Мировые богачи стали еще на четверть обеспеченее

В уходящем году совокупное состояние 500 богатейших людей мира выросло на 25%, или $1,2 трлн. Об этом пишет Bloomberg.

Как показывает ежегодный "индекс миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), их совокупное состояние составляет $5,9 трлн.

Самый бурный рост в 2019 году показало состояние Бернара Арно, главы французской LVMH (Moet Hennessy - Louis Vuitton), которой принадлежат торговые марки Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy. Он разбогател еще на $36,5 млрд по сравнению с 2018 годом и является третьим в общем рейтинге самых обеспеченных людей на планете, пишет РИА Новости.

Богатейшим жителем Земли остается глава Amazon Джефф Безос, ранее потерявший $9 млрд после бракоразводного процесса. В четверг 26 декабря акции его компании выросли на сообщениях о рекордных продажах на праздники.