Как выбрать качественные мандарины на Новый год?

Специалисты Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия рассказали, как выбрать мандарины к Новому году. Их рекомендации опубликованы на официальном сайте мэра Москвы.

Определить, качественные ли мандарины, по запаху или наличию/отсутствию листочка не получится - ориентироваться надо на цвет и форму.

"Мандарины должны быть оранжево-красными или оранжевыми, без черных пятен, приплюснутые или с небольшим бугорком", - пояснили специалисты.

Если фрукт "легко проминается пальцем", то он гнилой, и покупать его не стоит.

Мандарины хранятся до четырех недель, так что их можно купить заранее. Лучшая температура для хранения - от трех до восьми градусов.