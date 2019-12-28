В Сокольниках открылся центр горских евреев

В дни Хануки в Сокольниках открылся крупный общинный центр "Объединение горских евреев Москвы". В России это первый религиозно-культурный центр горских евреев, который знакомит с культурой, традицией и языком - джуури. Помимо традиционных учебных программ в Сокольниках отмечаются еврейские праздники и изучаются священные тексты. Правительство Москвы по просьбе попечителей общины Года Нисанова, Зараха Илиева и благотворительного фонда СТМЭГИ, выделило здание для национально-культурного центра горских евреев, который включает в себя синагогу, библиотеку, банкетный зал и классы для обучения

Президент Международного фонда “СЕМЭГИ” Герман Захарьяев подчеркнул, что центр создан для всех евреев и каждый сможет найти там что-то полезное.

Торжественное открытие началось с перерезания красной ленты, почетное право предоставили меценатам центра - Гору Нисанову, Зараху Илиеву и Герману Захарьяеву, после чего Гор Нисанов установил мезузу с кусочком Торы, охраняющей дом каждого правоверного еврея.

Почетные гости и многочисленные представители еврейской общины, собравшиеся на праздник, обошли все помещения и выразили восхищение центром, затем гостей мероприятия ожидала праздничная программа и презентационный фильм о горских евреях.

Поздравить "новоселов" приехали политические и общественные деятели. На официальной части церемония открытия выступили главный раввин России Берл Лазар, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, главный раввин Москвы и председатель Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт, директор департамента управления делами Минпросвещения России, временный поверенный в делах Израиля Яков Ливне, начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Еремин.

Принимать гостей центр может уже сейчас, однако полноценно он заработает только после Нового года, когда закончится обустройство бассейнов для проведения религиозных обрядов.