Бойцовая собака напала на школьника в Крыму

Собака бойцовой породы атаковала девятилетнего мальчика в Нижнегорском районе Крыма, пострадавший находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказал источник в экстренных службах региона.

"Ребенок поступил в больницу с многочисленными укусами собаки бойцовой породы", - цитирует его РИА Новости.

В Минздраве Крыма подтвердили факт госпитализации ребенка, заявив, что он находится в травматолого-ортопедическом отделении республиканской детской клинической больницы. Мальчик в сознании, медики оценивают его состояние как тяжелое.

В ведомстве уточнили, что в начале января пострадавшего переведут в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, сейчас с институтом согласована терапия, специальный перевязочный материал для ребенка доставят сегодня из Краснодара.

В министерстве подчеркнули, что угрозы для жизни ребенка нет, не исключено развитие осложнений, но врачи делают все необходимое для их предотвращения.