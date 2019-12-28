Некрасовскую линию метро достроили в Москве
Второй участок Некрасовской линии метро, от станции "Юго-восточная" до "Лефортово", полностью построен в Москве. Об этом рассказал заммэра российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Сейчас идет пусконаладка всех систем", - цитирует его РИА Новости.
Чиновник уточнил, что 2 января пройдет технический запуск участка, пассажирское же движение предполагается открыть лишь в конце марта.
Хуснуллин добавил, что линия частично прокладывается с применением нового для России метода - большим десятиметровым тоннелепроходческим щитом, позволяющим разместить в одном тоннеле сразу два пути.
Вестник Кавказа
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