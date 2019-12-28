Названы сроки старта предварительных испытаний С-500

Предварительные испытания зенитно-ракетного комплекса С-500 стартуют в следующем году. Об этом рассказал замглавы Минобороны Алексей Криворучко.

По его словам, первый серийный образец С-500 "запланирован к поставке в 2025 году", пишет газета "Красная звезда".

Замминистра уточнил, что ведомство в уходящем году потратило более 1,5 трлн рублей на закупку вооружений и мероприятия в рамках государственного оборонного заказа, причем более 68% этих средств было потрачено на "серийные комплектные закупки высокотехнологичных образцов".