28 лет оккупации Ханкенди

Сегодня исполняется 28 лет со дня оккупации армянскими сепаратистами поселка Кяркиджахан, имевшего стратегическое значение для города Ханкенди и прилегающих районов Азербайджана. 28 декабря 1991 года с его захватом завершилась оккупация Ханкенди.

До оккупации Кяркиджахан защищали отряды самообороны, в которые входили местные жители, недавно созданная полиция и группы военнослужащих Национальной армии.

При наступлении на Кяркиджахан армянских сепаратистов, имевших военную технику и тяжелое вооружение, отрядам самообороны пришлось отступить из-за неравенства сил. Однако им все же удалось некоторое время сдерживать наступление противника, благодаря чему мирное население было выведено из поселка.

До оккупации население Кяркиджахана составляло 1796 человек. В результате оккупации в поселке были разрушены две средние школы, детский сад, библиотека, клуб, АТС, десять магазинов, медицинское учреждение, пять производственных цехов и иные объекты.

В боях за Кяркиджахан и прилегающие территории пали 34 человека, 150 человек получили ранения различной степени тяжести. В числе ставших шехидами жителей поселка - три женщины и двое детей.