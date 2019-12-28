Организаторы Гран При Азербайджана готовы взять курс на экологию

Азербайджан поддерживает нововведения в Формуле 1, направленные на то, чтобы сделать чемпионат экологическим нейтральным. Об этом заявил исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов.

В феврале контракт на проведение Гран При Азербайджана был продлен еще на три года, так что гонка в Баку будет проводиться до 2023 года включительно.

"Контракт - это такая вещь, которую желательно один раз подписать и больше к ней не возвращаться. Все вопросы с Formula One Management мы решаем в рабочем порядке, и если нет никаких значительных изменений суммы, в которую нам обходится проведение гонки, то о корректировке контракта говорить не стоит", - цитирует Рагимова F1 News.ru.

По его словам, если Формула 1 совершает какие-то дополнительные действия за свой счет, то азербайджанская сторона это только приветствует, если же всплывают факторы, влияющие на принимающую сторону, то в Баку оценят возможность их реализации.

Рагимов пояснил, что сейчас как Азербайджан, так и Формула 1 решили обратить больше внимания на "зеленую политику" с сокращения вредных выбросов в атмосферу. Исполнительный директор Baku City Circuit подчеркнул, что нововведение затронет не только сам Гран При Азербайджана, но весь процесс его подготовки и организации, в частности, понадобится оптимизация логистики, в рамках чего необходимо будет применять более широко электрические технологии и оборудование.

"Понятно, что все это немножко удорожает наш проект, какие-то определенные его части, но в любом случае счет идет не на миллионы. Но это совместная политика, которую мы хотим вести", - заключил Рагимов.