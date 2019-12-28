Три пенсионерки нелегально возродили водочный завод в Челябинской области

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против трех жительниц региона, самостоятельно и нелегально запустивших ранее законсервированное предприятие по производству алкоголя. Такое сообщение опубликовано на сайте надзорного ведомства.

Как установило следствие, злоумышленницы смогли попасть на территорию законсервированного завода в городе Верхнеуральск, действовавшего с 2001 по 2016 год. Все оборудование по приготовлению напитков, розливу, упаковке и этикетированию стояло в исправном состоянии.

"Благодаря этому, женщины организовали при помощи указанного оборудования и привлеченных наемных рабочих из числа местных жителей, не осведомленных о преступной деятельности соучастников, производство немаркированной алкогольной продукции", - уточнили в прокуратуре.

С ноября 2017 года по март прошлого года они изготовили более 40 тыс бутылок поддельной водки общей стоимостью свыше 7,1 млн рублей, нанеся ущерб правообладателю на 540 тыс рублей.

Кроме того, пенсионерки покушались на производство в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в количестве более 90 тыс бутылок стоимостью свыше 18,5 млн рублей, но довести действия до конца не успели, так как были разоблачены правоохранителями.

Уголовное дело передано в Верхнеуральский районный суд Челябинской области для рассмотрения по существу.

По данным URA.ru, все подозреваемые - пенсионерки.