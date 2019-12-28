Грузия сменит премьер-министра?

Глава правительства Грузии Георгий Гахария, получивший пост в начале сентября, может лишиться его уже после Нового года, об этом сообщают СМИ.

Так, по данным источников телеканала "Пирвели", в начале следующего года должность премьера может занять спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе, на этом якобы настаивает председатель правящей партии "Грузинская мечта", миллиардер Бидзина Иванишвили из-за разногласий с Гахария.

Талаквадзе опроверг эти слухи. "Я не располагаю информацией о том, что по поводу правительственных изменений идут какие-то консультации. Исходя из этого, я могу сказать, что это безосновательное предположение", - цитирует его "Новости-Грузия".

Однако депутат парламента Грузии Давид Чичинадзе, покинувший большинство и ряды правящей партии, заявил, что вопрос о перестановках в правительстве уже решен, основная причина грядущих изменений - приближающиеся парламентские выборы и низкий уровень поддержки правительства во главе с Гахария.