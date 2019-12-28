Mercedes вылетел на остановку в Санкт-Петербурге, есть пострадавшие

Машина выехала на автобусную остановку в Санкт-Петербурге, есть раненые. Об этом рассказал осведомленный источник.

По его данным, в центре города на Миллионной улице молодой водитель Mercedes не справился с управлением, машина съехала с проезжей части и сбила двух женщин, стоявших на остановке, пишет "Интерфакс".

Пострадавшие были госпитализированы, медики оценивают их состояние как тяжелое. Обе получили множественные переломы, у одной из женщин закрытая черепно-мозговая травма.

Водитель задержан.