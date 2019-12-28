Полиция назвала возможные причины крушения самолета под Алматы

МВД Казахстана рассматривает три основные версии произошедшего накануне крушения под Алматы самолета Bek Air. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ведомства.

В числе возможных причин трагедии - техническая неисправность, ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия.

По словам главы МВД Ерлана Тургумбаева, сотрудники министерства проверяют работу всех наземных и авиационных служб, проводят допросы ответственных лиц и опрашивают пассажиров разбившегося самолета.

"Следствием изучаются все документы, аудио и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна, в том числе пожаро-техническая и транспортно-трассологическая экспертизы", - приводит его слова РИА Новости.

С воздушного судна изъяли самописцы и бортовой журнал, продолжается осмотр района ЧП.

Напомним, жертвами крушения Fokker-100 накануне стали 12 человек, десятки ранены. Сегодня в Казахстане объявлен общенациональный траур.