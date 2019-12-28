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Полиция назвала возможные причины крушения самолета под Алматы

(с) МВД Казахстана
(с) МВД Казахстана

МВД Казахстана рассматривает три основные версии произошедшего накануне крушения под Алматы самолета Bek Air. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ведомства.

В числе возможных причин трагедии - техническая неисправность, ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия.

По словам главы МВД Ерлана Тургумбаева, сотрудники министерства проверяют работу всех наземных и авиационных служб, проводят допросы ответственных лиц и опрашивают пассажиров разбившегося самолета.

"Следствием изучаются все документы, аудио и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна, в том числе пожаро-техническая и транспортно-трассологическая экспертизы", - приводит его слова РИА Новости.

С воздушного судна изъяли самописцы и бортовой журнал, продолжается осмотр района ЧП.

Напомним, жертвами крушения Fokker-100 накануне стали 12 человек, десятки ранены. Сегодня в Казахстане объявлен общенациональный траур.

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