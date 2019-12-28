Пушков рассказал, что означают санкции против "Северного потока-2"

Введенные США санкции против проекта газопровода "Северный поток-2" окончательно разрушили иллюзии, связанные с обещаниями президента Америки Дональда Трампа улучшить отношения с Россией. Такое сообщение написал в своем аккаунте в Twitter председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Если у кого оставались иллюзии по поводу отношения США к России в связи с обещаниями Трампа наладить отношения с Москвой, то санкции против "Северного потока-2" не оставили от них камня на камне", - подчеркнул он.

Сенатор уточнил, что в период накануне выборов президента США позитивные сдвиги в отношениях Москвы и Вашингтона "тем более невозможны".

Кроме того, Пушков напомнил прогноз, данный им год назад на 2019-й, - "отношения Россия-США не ожидает ничего, кроме вялой деградации и разрушения действующих соглашений". По его словам, прогноз сбылся полностью: налицо деградация, а не прогресс в российско-американских отношениях.