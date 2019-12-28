Стало известно, где найти снег в Москве

Настоящие сугробы наконец-то появились за несколько дней до Нового года в центре Москвы. Такое сообщение распространила пресс-служба парка "Зарядье".

"Чтобы жители Москвы и гости города прониклись новогодней атмосферой, мы подготовили для них подарок! У входа в парк со стороны Васильевского спуска насыпали сугробы и установили сибирские ели", - цитирует его РИА Новости.

Снег в парк доставили для посетителей ярмарки "Снегосад", которая открывается в "Зарядье" сегодня в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" и будет действовать до 12 января.

Гости ярмарки смогут отведать необычные угощения, например съедобные сладкие ложки и трдельники и приобрести традиционные сувениры, в том числе самовары, шапки-ушанки, авторские матрешки, и подарки от современных дизайнеров.