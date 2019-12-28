Рекордную партию кокаина на $1 млрд задержали в Уругвае

Таможенники порта Монтевидео совместно с сотрудниками ВМС Уругвая задержали партию кокаина весом 4,4 т, такое сообщение распространили таможенные власти страны.

По словам начальника уругвайской таможни Хайме Борджи, стоимость партии в Европе составила бы порядка $1 млрд, пишет "Интерфакс".

Наркотик нашли в контейнере с соевыми бобами, он был расфасован на 4 тыс брусков. Контейнер должен был попасть в порт Ломе - столицы Того.

Прежде вес рекордной партии кокаина, задержанного в Монтевидео в ноябре уходящего года, достигал 3 т.

Напомним, в августе немецкая полиция задержала в порту Гамбурга приплывший из Уругвая контейнер с 4,5 т кокаина на $1,1 млрд.