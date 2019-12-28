Жителям Ингушетии покажут "Сайти - сын Зоули"

В кинотеатре "Дружба" ингушской Назрани 28-29 декабря пройдет премьера короткометражного художественного фильма на ингушском языке "Сайти - сын Зоули", который повествует о событиях конца XIX века, - сообщает сайт Минкульта республики.

"Я снял фильм про людей, которые во всем этом месиве крови и несправедливости оставались людьми. …В фильме рассказывается о временах абречества, горского партизанского движения, на Северном Кавказе в конце XIX века", - рассказал режиссер фильма Амур Амерханов, передает "Это Кавказ".

Кинолента может стать первой частью трилогии об истории ингушского народа.

Картина "Сайти - сын Зоули" уже получила четыре приза на 39-м Международном студенческом фестивале ВГИК, - говорится в сообщении.