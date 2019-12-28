Захарова рассказала, кого "касается" "Северный поток-2"

Газопровод "Северный поток-2" является делом Европы, и Америки это не касается. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью программе "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24".

"Если бы "Северный поток-2" каким-то образом затрагивал территорию, которая принадлежала бы США, я еще могу понять разговор о вовлеченности Вашингтона в эти вопросы", - сказала она.

Однако, подчеркнула дипломат, проект является "европейским делом". Захарова пояснила, что в связи с этим "Северный поток‑2" касается только тех стран, которые вовлечены в него "географией и финансами".