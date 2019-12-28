МИД России отметил роль Полада Бюльбюль оглы в культурной жизни Дипкорпуса Москвы (ВИДЕО)

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы получил благодарственное письмо от Департамента государственного протокола МИД России. Вручение прошло в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского в рамках встречи чрезвычайных и полномочных послов зарубежных стран, аккредитованных в Москве.

Благодарственное письмо дуайену дипломатического корпуса, послу Азербайджана в Москве Поладу Бюльбюль оглы вручил заместитель директора Департамента государственного протокола МИД России Георгий Кузнецов.

"Уходящий, 2019 год прошел в атмосфере активного ознакомления аккредитованных в Москве глав дипломатических миссий как с политическими институтами, так и с культурными учреждениями РФ. Значительная роль в вовлечении членов дипломатического корпуса в эту важную инициативу принадлежит лично вам, а также коллективу возглавляемого вами посольства Азербайджанской Республики", - приводит слова Кузнецова корреспондент "Вестника Кавказа".

"Благодарим за всемерное содействие, оказываемое Департаменту государственного протокола МИД России в организации и подготовке культурных мероприятий, которые неизменно становятся яркими событиями в жизни Дипкорпуса столицы. Желаем вам, всем сотрудникам посольства крепкого здоровья, благополучия, дальнейших профессиональных свершений в новом, 2020 году", - обратился дипломат.

"Я очень благодарен. Такой новогодний подарок! Спасибо большое", - сказал в ответ Полад Бюльбюль оглы.

Для гостей вечера была подготовлена особенная программа, включающая экскурсию по Консерватории и концерт классической музыки.