Банкоматы Сбербанка начали возвращать забытые деньги

В новых банкоматах-ресайклерах Сбербанка начала действовать функция возврата забытых денег, об этом рассказали в его пресс-службе.

Летом зампред правления самого крупного российского банка Станислав Кузнецов пообещал, что традиционные банкоматы будут поэтапно заменяться на устройства-ресайклеры, в которых внесенные одними клиентами средства будут выдаваться другим в качестве наличных.

"Мы подумали об упрощении жизни наших клиентов даже в необычных ситуациях, на банкоматах-ресайклерах внедрили возврат забытых денег. В результате на 30% сократились случаи забытых денег", - цитирует сообщение пресс-службы банка РИА Новости.

Теперь, если клиент в банкомате запросил снятие определенной суммы, но ушел, не забрав деньги, то ресайклер возьмет их обратно и автоматически положит на счет карты, с которой они были сняты.

В Сбербанке также напомнили о запуске информирования клиента, забывшего в банкомате карту, через SMS. В результате клиенты вдвое реже стали забывать карты в устройствах.