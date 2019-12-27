Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с киберпреступностью

Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию, которая дает старт разработке международной конвенции для борьбы с киберпреступлениями. За проголосовали 79 стран, против 60, воздержались 33.

Согласно резолюции, Генассамблея ООН постановляет учредить специальный межправительственный комитет экспертов, представляющий все регионы, для разработки международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, передает ТАСС.

Напомним, проект резолюции "Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях" был внесен на рассмотрение ГА ООН в середине декабря, а до этого получил одобрение Третьего комитета 74-й сессии Генассамблеи ООН.