Ветеринары: как помочь питомцам в Новый год

Для домашних животных новогодняя ночь часто оборачивает стрессом. Эксперты из Британской ветеринарной ассоциации (БВА) дают владельцам животных несколько советов, чтобы помочь создать безопасную атмосферу для питомцев во время празднования Нового года. Shield Gazette в статье Here's how to keep your pets safe and happy on New Year's Eve - according to a vet со ссылкой на БВА, пишет, что громкая музыка, фейерверки и незнакомые люди в доме могут беспокоить домашних животных.

Собаки и кошки особенно чувствительны к шуму, и фейерверк в 150 децибел испугать их. Благотворительный фонд помощи животным RSPCA подсчитал, что 45% собак в Великобритании проявляют признаки испуга во время фейерверка. Домашние животные в клетках и аквариумах, такие как хомяки, хорьки, рыбы и птицы, также уязвимы. Кроме того, пассивное курение оказывает серьезное влияние на здоровье домашних животных.

Признаки стресса у домашних животных

Стресс у всех животных проявляется по-разному. У некоторых питомцев признаки явные: затрудненное дыхание, слюнотечение и попытки сбежать. Но есть и более незаметные признаки, о которых владельцы должны знать, включая беспокойство и справление нужны в ненадлежащем месте. Кошки зачастую прячутся, а кролики либо не двигаются, либо перебирают задними лапами.

”Боязнь фейерверков у домашних животных - проблема, с которой ветеринары часто сталкиваются в новогоднюю ночь, - говорит младший вице-президент БВА и ветеринар-специалист по мелким животным Даниэлла Дос Сантос. - Но владельцы могут помочь своим питомцам, например, выделить им уютное темное место, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Также можно задернуть шторы и выключить свет. Прослушивание радио и телевизора на низкой громкости тоже помогает. Во время вечеринки не забудьте переместить любых маленьких домашних животных в клетках или резервуарах в тихую часть дома”.

Как создать атмосферу безопасности для домашних животных

Подготовьте хорошо утепленное место для вашего питомца еще до новогоднего вечера, чтобы у него было, где спрятаться, когда начнется фейерверк или заиграет громкая музыка. Продукты с феромонами, предписанные ветеринаром, также можно использовать рядом с уютным местом вашего питомца и по всему дому, чтобы успокоить его. Закройте окна и шторы и создайте фоновый шум, например, включите спокойную музыку, чтобы замаскировать звуки фейерверка.

Если вы собираетесь устроить вечеринку, переместите небольших домашних животных, таких как кролики и морские свинки, в тихое помещение. Если ваш питомец нервничает, не паникуя, постарайтесь его успокоить. Домашние животные могут непреднамеренно пытаться обратить на себя внимание справляя нужду в ненадлежащем месте, так что не наказывайте их за это. Если ваш питомец сильно переживает из-за фейерверков или других шумов, обратитесь к местному ветеринару, чтобы обсудить варианты лечения.