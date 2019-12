Турция направит войска в Ливию в январе

Всю эту неделю спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных Михаил Богданов обсуждал с представителями Ливии, Турции, Египта и ООН проблематику урегулирования ливийского кризиса, включая международные усилия на этом направлении в рамках "Берлинского формата", настаивая на налаживании инклюзивного межливийского переговорного процесса под эгидой ООН для урегулирования кризиса в этой стране. Однако вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна отправит войска в Ливию по просьбе Триполи уже в январе.

Как отмечает Радио Свобода в материале Turkey To Send Troops To Libya Amid Warnings From Russia, турецкие военные могут столкнуться с российскими добровольцами, которые, предположительно, сражаются в неспокойной североафриканской стране. Чиновник в Триполи подтвердил, что в Анкару был направлен официальный запрос о воздушной, наземной и морской поддержке со стороны турецких военных.

Признанное ООН ливийское Правительство национального согласия в столице страны Триполи борется за сохранение контроля против Ливийской национальной армии под руководством генерала Халифы Хафтара, которая, по сообщениям, поддерживается Россией, Китаем, Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Иорданией. Правительство национального согласия было создано в 2016 году как часть соглашения, заключенного при посредничестве ООН, после того, как Ливия погрузилась в хаос в результате свержения давнего Муаммара Каддафи во время конфликта, поддержанного НАТО в 2011 году.

Москва предостерегла Анкару от предстоящего размещения военных в Ливии, но Эрдоган сказал, что "Турция не будет молчать из-за наемников частной военной компании, группы Вагнера, поддерживающей Хафтара". Москва не подтверждает ни присутствие Группы Вагнера в Ливии, ни поддержку одной из сторон. Эрдоган утверждает также, что в Ливии находятся 5000 военных из Судана. ”Официальное правительство приглашает их? Нет, - заявил Эрдоган. - Они все помогают военному барону [Хафтару], тогда как мы принимаем приглашение от законного правительства страны. В этом разница”.

По словам дипломатов, войска Хафтара "не смогли добраться до центра Триполи, но медленно продвигаются к южным районам при поддержке российских и суданских сил".

Между тем, Белый дом 26 декабря заявил, что президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Египта Абдулом-Фаттахом ас-Сиси. Лидеры осудили ”иностранное вмешательство” в отношении Ливии, не называя государства конкретно. ”Президенты двух стран согласились с тем, что стороны должны предпринять срочные шаги для разрешения конфликта, прежде чем ливийцы уступят контроль иностранным субъектам”, - заявляют в Вашингтоне.

Синан Улген, бывший турецкий дипломат и председатель Центра экономических и внешнеполитических исследований, заявил агентству Reuters, что российские силы, оказывающие давление на Правительство национального согласия, ”ускорили достижение соглашения между Триполи и Анкарой”. ”Таким образом, развертывание войск должно произойти немедленно, но есть риск, что Турция оказалась втянута в военную игру, которая приведет к эскалации напряженности”, - сказал дипломат.