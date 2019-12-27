Главная » Новости

Песков: Трамп и Ким Чен Ын не ответили на приглашение на юбилей Победы

Песков: Трамп и Ким Чен Ын не ответили на приглашение на юбилей Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не поступало ответов на приглашения посетить торжества по случаю юбилея Победы в Москве в следующем году от президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

"От Трампа ответа нет", - заявил он, а на просьбу уточнить, есть ли ответ от Ким Чен Ына на аналогичное приглашение, заявил, что пока тоже нет.

"От некоторых нет ответа, но все было разослано. И так сейчас, на самом деле, очень уже представительная делегация сформирована. Это будет очень важное событие", - отметил Песков.

Он также не уточнил, пригласил ли президент России Владимир Путин на торжества украинского коллегу Владимира Зеленского, передает РИА Новости.

 

435 просмотров



Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!