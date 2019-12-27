Главу сельсовета в Дагестане уличили в отсутствии диплома

В Каякентском районе глава сельсовета Сагаси-Дейбукского устроился на работу с поддельным дипломом, в отношении него возбуждено уголовное дело. В пресс-службе республиканской прокуратуры сообщили, что подозреваемый приобрел заведомо подложный диплом об окончании в 1993 году Дагестанского педагогического института по специальности "учитель математики и физики средней школы".

Позднее он использовал этот документ для трудоустройства на должность главы сельсовета Сагаси-Дейбукского Каякентского района.

Он был избран на пост депутатами сельсовета в марте 2016 года.

В настоящий момент он отстранен от занимаемой должности, передает "АиФ".