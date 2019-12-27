Союз улитководов может появиться в РФ

Фермеры, специализирующиеся на выращивании улиток, могут объединиться в союз. Об этом сообщил фермер Сергей Балаев.

"После встречи с Владимиром Путиным мне стали звонить производители, занимающиеся улитками, из разных регионов России. Мы подумали: если в стране есть ассоциация звероводов, союзы оленеводов и птицеводов, почему бы не объединиться улитководам", - сказал он изданию Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь".

Напомним, что на встрече президента РФ с сельской общественностью в Адыгее в понедельник фермер заявил о необходимости включения производства улиток в список видов сельскохозяйственной деятельности.

Глава государства поручил Минсельхозу совместно с Россельхознадзором оперативно проработать вопрос. В четверг, 27 декабря, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил на заседании Госсовета, что разведение виноградных улиток получит статус сельхоздеятельности. Это позволит производителям получать господдержку, в частности гранты, напоминает РИА Новости.