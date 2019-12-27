Тбилисцам на следующий Новый год пообещали елку из Норвегии

Новогодняя елка, установленная на площади Первой республики в Тбилиси, понравилась не всем жителям грузинской столицы.

Мэру Тбилиси Кахе Каладзе на церемонии зажжения главной елки страны пришлось прокомментировать эту реакцию. Также он пообещал в следующем году постараться "привезти живую елку из Норвегии".

Журналисты спрашивали градоначальника, действительно ли установленная елка стоила миллион лари и нужно ли было везти ее из Милана.

"Мы старались, чтобы она максимально походила на натуральную елку", - рассказал Каладзе. "В мире стараются, чтобы искусственная елка максимально походила на натуральную", - цитирует его Спутник - Грузия.

"В будущем году постараемся привезти живую елку из Норвегии", - пообещал мэр.

В этом году елка, высота которой составляет 25 м, обошлась грузинской столице в 304,8 тыс евро, а новые светящиеся конструкции и различные аксессуары - в 525 тыс евро.