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Высокоскоростной интернет придет в 172 социальных объекта в Кабардино-Балкарии

Высокоскоростной интернет придет в 172 социальных объекта в Кабардино-Балкарии

Власти Кабардино-Балкарии намерены до конца следующего года подключить более 170 социально значимых объектов республики к высокоскоростному интернету, рассказали в пресс-службе главы и правительства республики.

Работы будут проводиться в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика".

"Всего, по словам министра цифрового развития КБР Ислама Ашхотова, до конца 2021 года планируется строительство 89 узлов связи и переподключение 172 социально значимых объектов республики", - цитирует сообщение ТАСС.

В результате удастся обеспечить высокоскоростным интернетом удаленные и труднодоступные села КБР.

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