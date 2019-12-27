Похитителя голубой ели поймали в Железноводске

Правоохранители задержали подозреваемого в похищении голубой ели в Железноводске. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В полицию с заявлением пришла жительница поселка Иноземцево. Она рассказала, что кто-то спилил растущую у ее дома 18-летнюю голубую ель, ранее посаженную ей же самой.

Вскоре оперативники задержали 45-летнего ранее судимого местного жителя и доставили его в дежурную часть, где он дал признательные показания.

Оказалось, что, занимаясь частным извозом, мужчина заметил ценное дерево. Спустя несколько дней он подъехал к дому заявительницы и спилил ель, но погрузить ее в свой легковой автомобиль не смог. В итоге злоумышленник вызвал грузовую автомашину, на которой вывез и сдал дерево на продажу.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража).