Власти Киргизии обвинили советницу Атамбаева в организации беспорядков

Киргизские власти предъявили советнице экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаевой обвинения в захвате заложников, - сообщил ее адвокат Замир Жоошев.

"Ей предъявили обвинение в организации массовых беспорядков во время событий в Кой-Таше и захвате заложников ", - заявил Жоошев, добавив, что аналогичные обвинения предъявлены еще одному стороннику Атамбаева - экс-депутату Мээрбеку Мискенбаеву, передает РИА Новости.

Первомайский районный суд сегодня определит для Жолдубаевой и Мискенбаева меру пресечения, - добавил адвокат.

Напомним, 7-8 августа спецслужбы Киргизии провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Задержать экс-президента не удалось, и в плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек, погиб один спецназовец.