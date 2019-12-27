В отношении экс-главы "Красного креста" Ингушетии возбудили второе дело

В Ингушетии в отношении экс-руководителя республиканского отделения "Российского Красного креста" (РКК), одного из лидеров протестов против соглашения о границе с Чечней Мусы Мальсагова возбудили еще одно уголовное дело. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Магомед Беков.

Он уточнил, что Мальсагову инкриминируется организация экстремистского сообщества.

Мальсагов, который с апреля содержался под стражей в Нальчике по делу о применении насилия к представителю власти во время мартовских протестов, перевели в СИЗО Владикавказа.

"Вероятнее всего, два последующих заключения экспертов, с которыми нас должны были ознакомить, оказались не в пользу защиты", - приводит "Интерфакс-Юг" слова адвоката.