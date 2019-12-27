Берлин отказал Киеву в военной помощи

ФРГ отклонило просьбу Киева о предоставлении военной помощи, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут", - отметил он.

При этом Пристайко не уточнил, когда Киев обращался к Берлину с соответствующим запросом.

Однако он добавил, что надеется на изменение позиции Германии по данному вопросу.

Пристайко выразил надежду, что в Германии пересмотрят свою позицию.

Он также заявил, что в настоящее время перед страной стоит вопрос "выживания как государства", передает РИА Новости.