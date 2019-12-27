В России задержали водителя попавшего в ДТП автобуса из Грузии

Сотрудники правоохранительных органов России задержали водителя автобуса из Грузии, попавшего в ДТП в Липецкой области, сообщили в МВД.

Авария произошла накануне в 18.40 мск на 356-м километре трассы М-4 "Дон" вблизи населенного пункта Ярлукино Становлянского района. На скользкой трассе опрокинулся автобус Москва - Тбилиси, в котором находились 19 человек, в том числе два водителя и один ребенок. Два человека, мужчины 50 и 58 лет, погибли, еще восемь человек, среди которых ребенок, пострадали.

По версии МВД, водитель не справился с управлением.

В течение двух суток 60-летнему водителю будет избрана мера пресечения.

В свою очередь, представители следственного управления СК РФ по региону заявили о нарушениях в техническом состоянии и правилах эксплуатации автобуса, передает Спутник-Грузия.