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Крым получит по 8 млрд в год на современное здравоохранение

Крым получит по 8 млрд в год на современное здравоохранение

В ближайшие три года Крыму будет выделено 24 млрд рублей на модернизацию здравоохранения, - сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"По поручению президента республика получит по 8 млрд в год. Из них около 4 миллиардов - на ремонт наших учреждений здравоохранения, строительство новых ФАПов, амбулаторий, закупку передвижных амбулаторий и около 4 млрд – на закупку оборудования", - сказал Аксенов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму", передает ОИА Новости.

Всего за три ближайших года планируется отремонтировать и построить на полуострове 210 новых ФАПов и амбулаторий, выделенные средства позволят на 80% привести к нормативному состоянию все крымские больницы, - сообщили в Минздраве республики.

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Вестник Кавказа

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