Вагон Сталина стал памятником культурного наследия Грузии

Грузия присвоила статус движимого памятника культурного наследия личному железнодорожному вагону-салону советского лидера Иосифа Сталина, - сообщило Национальное агентство по охране культурного наследия страны.

Инициатором присвоения статуса стала администрация дома-музея Сталина в грузинском Гори – вагон находится на территории действующего в родном городе Сталина дома-музея, - рассказал генеральный директор Национального агентства по охране культурного наследия Грузии Ника Антидзе, передает "Интерфакс".

Личный бронированный комфортабельный вагон Сталина с роскошным интерьером: зеркалами венецианского стекла, резной мебелью. Он разделен на две части: кабинет со столом, телефоном, диваном и ванная. Вагон использовался Сталиным с 1941 года, в том числе для поездок на Тегеранскую и Ялтинскую конференции, и был передан музею Северо-Кавказской железной дорогой в 1985 году.

Напомним, по данным информационного центра туризма Горийского муниципалитета, дом-музей Сталина в Гори находится на первом месте среди объектов в Грузии по числу посещающих его туристов.