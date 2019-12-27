Армия Хафтара заняла аэропорт Триполи – СМИ

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль обширные территории на южных окраинах Триполи, в частности, давно не функционирующий международный аэропорт. В настоящее время армия Хафтара развивает наступление к центру города, передают местные СМИ.

"Мы отбили аэропорт Триполи и территорию вплоть до нефтехранилищ (расположены приблизительно в 15 км к северу от аэропорта – прим ред)", - приводят СМИ сообщение ЛНА.

Уточняется, что армия Хафтара контролирует "наиболее важные дороги, которые ведут к сердцу столицы", а формирования Правительства национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа отступают со своих позиций, множество их бойцов взято в плен, передает ТАСС.

Напомним, накануне СМИ сообщали о том, что ПНС Ливии запросило у Турции военную помощь.