Армянская полиция взялась за "зачистку" воровских притонов

Подразделения полиции Армении накануне в рамках борьбы с криминальной субкультурой провели рейды в местах предполагаемых "воровских сходок", после чего доставили в полицейские участки несколько десятков предполагаемых представителей криминала, - сообщили в пресс-службе полиции страны

Полицейские обследовали несколько десятков подозрительных автомобилей, некоторые из них были доставлены на штрафные площадки, в ходе рейдов изъяты пистолет, дубинки, вещества, похожие на наркотические, капельница, нож и другие сомнительные предметы, - передает Sputnik Армения.

Cиловики также проводят комплексную операцию "Арсенал", цель которой - борьба с незаконным оборотом оружия. E;t были зафиксированы случаи добровольной сдачи оружия и боеприпасов в Ереване, Арарате, Арташате и Раздане, - добавили в пресс-службе.