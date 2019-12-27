В Новороссийске снова потек водопровод

В Новороссийске в третий раз за неделю устраняют утечку на водопроводе, - сообщает пресс-служба муниципалитета.

Для ликвидации аварийной ситуации задействованы бригады РЭУ "Водоснабжение" МУП "Водоканал", для подвоза воды населению привлечены 8 автоцистерн МУП "«Водоканал" и "Спецавтохозяйство", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Юг".

Напомним, в минувшее воскресенье произошел порыв Троицкого группового магистрального водовода, который на сутки оставил без воды 160 тыс жителей Кубани, в том числе Новороссийска. Утром вторника стало известно о порыве на этом водоводе в районе станицы Троицкой, что повлекло аналогичные последствия, которые устранили с 24 на 25 декабря.