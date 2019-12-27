В США прогремел взрыв на авиазаводе, есть пострадавшие

Сегодня на заводе авиаконцерна Beechcraft, занимающегося созданием как гражданских, так и военных самолетов. в городе Уичито (штат Канзас, США), прогремел взрыв, сообщил начальник пожарного департамента Скотт Фромм.

"Взорвалась большая емкость со сжатым (жидким) азотом. В результате травмы различной степени тяжести получили 14 человек, некоторые из них доставлены (в больницу). Погибших нет", - сказал Фромм, передает РИА Новости.

От взрывной волны частично обрушилось двухэтажное здание завода из металлоконструкций. В здании еще остаются емкости с химикатами, поэтому сейчас пожарные оценивают возможность повторных взрывов. Кроме того, в результате инцидента был поврежден газопровод, но возгорание газа удалось предотвратить.

По информации CNN, работы на заводе были приостановлены на время рождественских праздников, поэтому удалось избежать жертв. По данным СМИ, взрыв произошел на заводе №3 компании Beechcraft, входящей в Textron Aviation, которая производит одно - и двухмоторные самолеты.