Госдеп пригрозил компаниям-подрядчикам "Северного потока - 2"

В Госдепартаменте США заявили, что компании-подрядчики, участвующие в строительстве газопровода "Северный поток-2", смогут избежать санкций, если прекратят работы до 20 января 2020 года.

При этом в Госдепе подчеркнули, что связанные с проектом стороны должны "немедленно продемонстрировать добросовестные усилия по сворачиванию своей деятельности".

В американском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что госсекретарь в течение 60 дней подготовит отчет для конгресса США, в котором проанализирует, кто нарушает закон, передает РИА Новости.