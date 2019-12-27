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Госдеп пригрозил компаниям-подрядчикам "Северного потока - 2"

Госдеп пригрозил компаниям-подрядчикам &quot;Северного потока - 2&quot;

В Госдепартаменте США заявили, что компании-подрядчики, участвующие в строительстве газопровода "Северный поток-2", смогут избежать санкций, если прекратят работы до 20 января 2020 года.

При этом в Госдепе подчеркнули, что связанные с проектом стороны должны "немедленно продемонстрировать добросовестные усилия по сворачиванию своей деятельности".

В американском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что госсекретарь в течение 60 дней подготовит отчет для конгресса США, в котором проанализирует, кто нарушает закон, передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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