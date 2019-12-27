Глава "Ингушрегионводоканала" ответит в суде за невыплаты зарплаты

Ингушские следователи возбудили уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора ГУП "Ингушрегионводоканал", подозреваемого в невыплате заработной платы работникам предприятия больше двух месяцев, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

"По данным следствия, подозреваемый в 2018 году, имея реальную возможность, умышленно, из личной заинтересованности, не выплачивал свыше двух месяцев заработную плату и иные установленные законом выплаты работникам предприятия", - сказал представитель ведомства, передает "Интерфакс-Юг".

Общая сумма задолженности составила более 32,5 млн рублей.